Musk, endorsement per candidato dem a sindaco di Los Angeles

WASHINGTON, 04 GIU - Elon Musk comincia ad usare Twitter, piattaforma che vuole comprare per 44 miliardi di dollari e dove ha quasi 100 milioni di follower, per dare i suoi endorsement a pochi mesi dalle elezioni di Midterm. "Los Angeles e' fortunata ad avere qualcuno come Rick Caruso che corre per la carica di sindaco. E' fantastico", ha twittato, sottolineando che "e' raro per me dare un endorsement a candidati politici". "La mia inclinazione politica e' moderata, quindi non sono ne' pienamente repubblicano ne' pienamente democratico, cosa che credo valga per gran parte degli americani", spiega, dopo che nelle scorse settimane aveva detto che il partito democratico, da lui votato in passato, era diventato "il partito delle divisioni e dell'odio", ed aveva annunciato che avrebbe votato il Grand Old Party. "La competenza aziendale e' super sottostimata in politica, dovremmo preoccuparcene molto di piu'", conclude. Rick Caruso, miliardario fondatore e ceo di una societa' immobiliare, e' passato dal partito repubblicano a quello democratico ed e' diventato candidato sindaco di Los Angeles per le prossime elezioni.

