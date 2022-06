(ANSA-AFP) - MOSCA, 14 GIU - La Russia ha inserito in una lista nera 49 cittadini britannici inclusi funzionari della Difesa e giornalisti della Bbc, Financial Times, Guardian e Sky News che non potranno entrare nel Paese. Ne ha dato notizia in un comunicato il ministero degli Esteri russo. (ANSA-AFP).

