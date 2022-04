Stoltenberg, imporremo nuovi costi al Cremlino

BRUXELLES, 19 APR - "Buon incontro con il presidente Usa e i leader per affrontare l'ultima offensiva della Russia nella regione del Donbass, della quale avevamo avvertito. Siamo d'accordo nell'imporre ulteriori costi al Cremlino e continuare il nostro sostegno all'Ucraina. Il presidente Putin deve porre fine alla guerra immediatamente". Lo ha scritto su Twitter il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "I leader - fa sapere la Nato in un comunicato - hanno condannato l'attuale assalto della Russia lungo la linea del fronte in Ucraina orientale, anche con pesanti bombardamenti che stanno causando ancora più sofferenza umana. Il segretario generale ha aggiornato i suoi colleghi sul lavoro per rafforzare la deterrenza e la difesa della Nato, sottolineando che la Nato farà tutto il necessario per proteggere e difendere tutti gli alleati". Stoltenberg ha anche "informato gli altri leader sul lavoro degli alleati per fornire all'Ucraina ulteriori aiuti militari, economici e umanitari".

