Daniela Vetro firma nuova cover sul settimanale "Topolino"

Altra grande soddisfazione per la fumettista agrigentina Daniela Vetro che sul nuovo numero del settimanale Topolino, in edicola da due giorni, ha firmato la cover e anche la prima storia all'interno del giornalino amato dai piccini...ma anche dai grandi. Per Daniela Vetro quello attuale è un momento magico visto che negli ultimi tempi, più volte ha pubblicato su Topolino e su altre riviste specializzate.