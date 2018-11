Una lotteria per salvare i cani randagi e sostenere l'Aronne

Nel 2002 una piccola Associazione di provincia con una trentina di cani in carico sceglieva di organizzare nel periodo Natalizio, il 20 dicembre, una piccola estrazione di beneficenza per autofinanziarsi. Quella Associazione continua a chiamarsi Aronne, opera ad Agrigento ed oggi è la più vecchia Associazione Siciliana e ha 200 cani in carico. Quella piccola lotteria, negli anni, è diventata un appuntamento fisso un momento insostituibile per pagare tutti i veterinari. I biglietti vengono distribuiti in tutta Europa. Cosa è cambiato? "La nostra lotteria - scrive Jessica Vecchio - è cresciuta su spontaneamente, sulla disponibilità di tanti a fare un tentativo di distribuzione, quei tentativi hanno salvato migliaia di cani, principalmente quelli non nati grazie alle nostre sterilizzazioni sociali. Ancora oggi, 17 anni dopo, vi chiediamo di continuare a fare un tentativo con un obiettivo minimo quello di distribuire 5 biglietti ad esempio, contribuendo concretamente a questa grande operazione di solidarietà. I biglietti ve li spediamo noi ma dovete affrettarvi l'estrazione è il 5 gennaio 2019".