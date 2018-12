A fine gennaio ad Agrigento il Corso di qualificazione Professionale per Sommelier

Avrà inizio il 30 gennaio prossimo il Corso di primo livello di qualificazione Professionale per Sommelier che si terrà all'Hotel dei Pini Porto Empedocle. Lo stesso corso si chiuderà nel mese di aprile. La quota di partecipazione € 500,00 (Iva inclusa). + € 80,00 Iscrizione all’ Associazione Italiana Sommelier da pagare entro la terza lezione.

L’importo Quota di partecipazione di € 500,00 comprende: 15 lezioni teoriche e pratiche con vini in degustazione; Materiale Didattico (Valigia contenente bicchieri di degustazione; quaderno Vademecum per le degustazioni con il programma e il calendario del corso); Due libri di testo: “La degustazione”, “Il Mondo del Sommelier”.

Con l’iscrizione all’Associazione Italiana Sommelier (euro 80,00): Tessera identificativa socio A.I.S., il distintivo di rappresentanza per la divisa dell’Associazione, l'abbonamento annuale a “Vitæ” pubblicazione trimestrale ufficiale e il Libro guida ai Vini d’Italia (arrivo novembre 2019).

Per informazioni e iscrizioni, gli interessati possono rivolgersi alla Trattoria Caico a San Leone di Agrigento dalle 12 alle 15:30 e dalle 19 alle 23 tutti i giorni tranne il martedì e bisogna chiedere di Marco Maccarrone e al Ristorante Baia di Capo Rossello a Realmonte nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 18:30 alle 23:30 (chiedere di Francesco).