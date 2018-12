Illuminazione pubblica, non ci sono soldi per sostituire i lampioni rimossi

La questione illuminazione pubblica, in realtà già approfondita in altre occasioni, è stata ribadita nei giorni scorsi in Consiglio comunale, durante la discussione di una mozione della consigliera Rita Monella dedicata appunto a garantire un servizio di illuminazione pubblica efficace ed efficiente per i cittadini, stante che grandi porzioni della città sono spesso al buio a volte perché, semplicemente, i lampioni sono avvolti dalle fronde gli alberi, che raramente vengono potati.

Così l’atto, votato poi all’unanimità, è stato occasione per fare il punto sul servizio che oggi, di soli consumi, costa 2 milioni. Maggiori dettagli sulla nostra edizione cartacea in edicola oggi 5 dicembre.