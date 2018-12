Incidente Siculiana, vittima giovane autotrasportatore che stava rientrando a casa

Siculiana (Agrigento) - Stava rientrando a casa, a Canicattì, alla fine del suo turno di lavoro. Ma Angelo Corbo, 29 anni, a casa non è più tornato. Il giovane è rimasto vittima di un incidente autonomo in cui ha perso la vita. E' accaduto lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” fra i territori di Montallegro e Siculiana. Per cause che devono ancora essere accertate, Corbo, che era al volante di un furgone Ford Transit con cui trasportava generi alimentari, è andato letteralmente a schiantarsi contro un autoarticolato fermo per un guasto lungo la carreggiata della strada. Per il giovane autista non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che estrarlo senza vita dalle contorte lamiere del furgone andato in gran parte distrutto. Angelo Corbo aveva compiuto 29 anni due giorni fa.