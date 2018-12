Basket A2 maschile: sfortunata prestazione della Fortitudo Agrigento a Casale

Il super classico della serie A2, va alla Novipiù Casale Monferrato. Non è bastato un super Lorenzo Ambrosin autore di una partita pregevole figlia di 18 punti e tantissime cose buone viste sul parquet del PalaFerraris. La Fortitudo Agrigento, priva del capitano Marco Evangelisti, conduce per 32’ la gara per poi nel finale cedere il passo ai padroni di casa. La partita termina con il risultato di 66 a 56. Gli agrigentini sono stati sempre avanti, ma nell’ultimo quarto viene fuori Casale Monferrato, è Valentini che realizza il momentaneo – 1. Zilli vola in area fallo su di lui e uno su due dalla lunetta. Denegri, in casa Junior, prova la tripla ma trova il ferro a rimbalzo c’è Simone Pepe. Amir Bell prova a trascinare la sua squadra, fallo su di lui ma è solo rimessa. Il canestro del momentaneo sorpasso è ad opera di Martinoni. Lorenzo Ambrosin trova ancora un mini-vantaggio, 48-49. La Junior trova gloria con uno scatenato Tinsley è lui che trova ancora il vantaggio 52 a 48. La Fortitudo non si scompone grazie al solito Ambrosin che serve e trova una tripla fondamentale: 52-51. Capovolgimenti di fronte continui, è ancora Tinsley a trovare il suo personale 22 punto . In campo è una lotta, Musso trova punti e Bell reagisce subendo anche fallo. Ambrosin è l’uomo in più della Fortitudo Agrigento canestro e fallo: sono tre punti. I biancazzurri si portano sul momentaneo – 2. La Junior reagisce con Musso che dal nulla trova punti: 60 a 56. La Fortitudo Agrigento prova a reagire, ma la Junior vola via e si porta sul + 10. La partita termina con il punteggio di 66 a 56, una gara sfortunata per la Fortitudo Agrigento che nel finale deve arrendersi ai colpi dei padroni di casa.