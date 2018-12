Neopatentata sorpresa ad un posto di blocco ubriaca: patente ritirata

Aveva da pochi giorni preso la patente, ma "beccata" a guidare un'autovettura sotto gli effetti di bevande alcoliche, la Polizia Stradale di Agrigento gliel'ha già ritirata, e dovrà effettuare la revisione dopo il periodo di sospensione. Gli agenti erano impegnati con due pattuglie in posti di controllo, nell'ambito degli ordinari servizi di prevenzione e controllo di contrasto al fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera”, tra il centro città e le zone periferiche. Gli uomini in divisa, a San Leone, hanno proceduto al controllo di un'autovettura, con al volante una 18enne di Agrigento neopatentata. La ragazza è risultata positiva sia al test preliminare con il precursore, sia ad entrambe le rilevazioni effettuate a mezzo etilometro, evidenziando un tasso alcolemico nel sangue superiore alla soglia consentita. Nel caso dei neopatentati non deve esserci traccia di alcolici. In ragione di ciò, pertanto, la giovane è stata sanzionata in via amministrativa (essendo comunque il tasso alcolemico nel sangue, in entrambe le rilevazioni, inferiore a 0,8 g/l, soglia oltre la quale "scatta" la sanzione penale) ed, in considerazione del suo stato di "neopatentata", gli è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione, e relativa decurtazione di punti.