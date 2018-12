Agrigento, denunciati 10 "furbetti" delle pay tv in bar e sale scommesse

AGRIGENTO - Carabinieri di Agrigento hanno denunciato per violazione della legge sui diritti d’autore 10 "furbetti" di abbonamenti a Pay tv: titolari di circoli o esercizi pubblici come bar e sale scommesse che utilizzavano nei loro locali smart card acquistate per uso domestico per accedere alla visione delle televisioni a pagamento. In alcuni casi sono stati trovati e sequestrati decoder e smart card «pirata».

In particolare: a Favara sono state denunciate 5 persone, tra cui il titolare di un bar ed i gestori di un circolo privato; a Sciacca il titolare ed il gestore di un bar e il proprietario di una sala scommesse; a Casteltermini il presidente ed un responsabile di un circolo privato. Negli ultimi mesi sono state già denunciate altre 25 persone durante analoghi controlli dei carabinieri tra Agrigento e Porto Empedocle.