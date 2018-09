Caltanissetta, donna passeggia nel suo terreno e trova ossa umane

CALTANISSETTA - Ieri sera in contrada Palombara, a Caltanissetta, la Polizia di Stato, avvertita da una donna che passeggiava in un terreno di sua proprietà, ha trovato ossa umane sparse in tre punti. Squadra Mobile e Scientifica si sono recati sul posto, insieme al pm di turno Davide Spina. Sono in corso le indagini.