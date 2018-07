Catania, aeroporto chiuso per alcuni minuti: tre voli dirottati

CATANIA - Aeroporto di Catania chiuso per alcuni minuti e tre voli dirottati in tre diversi aeroporti. E' successo questa sera nello scalo di Fontanarossa, dove per un inconveniente a un velivolo che avrebbe perso un tappo sulla pista è stato deciso di chiudere momentaneamente l'aerostazione. Si era sparsa anche la voce di un guasto ai radar, ma la circostanza è stata smentita.

L'operatività dello scalo sarebbe stata fermata solo per una decina di minuti, il tempo necessario per trovare e recuperare il tappo perduto dall'aereo. Ma tanto è bastato per dirottare ben tre voli diretti a Catania. Si tratta del volo V701835 di Volotea proveniente da Napoli e schedulato in arrivo alle 20:20 che è atterrato a Palermo, del volo FR01085 di Ryanair partito da Bologna con atterraggio previsto a Catania alle 20 che è stato dirottato a Comiso e del volo FR05519 di Ryanair proveniente da Milano Malpensa previsto in arrivo alle 20.25 che è stato costretto ad atterrare a Lamezia Terme.

Risolto l'inconveniente, l'operatività dello scalo aereo di Catania è tornata alla piena normalità. ma quesi dieci minuti hanno avuto naturalmente delle serie ripercussioni. Perché per esempio il volo proveniente da Bologna avrebbero dovuto poi operare sulla tratta Catania-Roma Fiumicino, ma il volo FR1160 di Ryanair è stata improvvisamente cancellato gettando nello sconforto oltre 150 passeggeri che si trovavano nell'aerostazione e che hanno dovuto raggiungere Roma in autobus o rinunciare al viaggio.