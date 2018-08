La fontana sotto il parco Gioeni alle Manutenzioni del Comune

Catania - Interventi di manutenzione alla fontana del tondo Gioeni, divenuta negli ultimi tempi suo malgrado non solo spunto di polemica tra chi la ritiene un “mausoleo” e chi un’opera di pregio architettonico col suo verde verticale, e per le opposte opinioni sulle scelte adottate dalla demolizione del cavalcavia in poi, ma anche improbabile “set” per goliardate, esibizioni varie e giochi da spiaggia in costume a bordo vasca.

Se un po’ di effimera notorietà estiva che dalla circonvallazione in pochi secondi ribalza sui social non si può negare a nessuno - a patto certo di non esagerare intralciando la viabilità, e meno che mai rinfrescarsi dall’afa nell’acqua della vasca o danneggiare l’opera realizzata dalla precedente Amministrazione - c’è da dire che l’attuale fase coincide con un passaggio abbastanza rilevante per quel che riguarda la manutenzione e il futuro della fontana, che comunque la si pensi ha “riempito” il vuoto urbanistico che per quasi cinque anni aveva dominato la scena nell’immensa area sotto il parco Gioeni, dalla demolizione del cavalcavia effettuata nell’agosto del 2013 fino allo scorso mese di giugno.

Gli interventi di manutenzione che sono stati effettuati negli ultimi giorni - come ci ha spiegato il direttore dei lavori architetto Ugo Mirone - sono stati quelli conclusivi effettuati dall’impresa, per mettere a punto alcuni aspetti tecnici relativi all’impianto elettrico e idrico, con la sostituzione di alcuni trasformatori e interventi anche di routine che dovrebbero a breve essere “trasferiti” alle Manutenzioni del Comune.

E’ stato anche necessario rimuovere del muschio che si era formato per effetto dell’acqua, insomma è indubbio che l’opera per le sue stesse caratteristiche richiederà un’attenzione particolare, mentre del verde verticale, che rappresenta una delle peculiarità principali dell’opera “targata” Bianco, si occuperà un’impresa privata, con la formula della sponsorizzazione. Anche per ciò che riguarda l’illuminazione del monumento, che è stata a tratti a fasi alterne, questa richiederà un “settaggio” che la adegui a tempi e meccanismi di tutti gli impianti pubblici cittadini. Insomma la fontana sotto il grande muro del parco Gioeni “passa” al Comune, e farà ancora probabilmente parlare di sé, in ogni caso per la sua storia non sarà mai una fontana come tutte le altre.