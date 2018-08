"Mi hanno rubato la carta di credito in America": smascherato e denunciato

Tremestieri Etneo (Catania) - “Mi hanno rubato la carta di credito a Los Angeles spendendo oltre 10.000 euro”. E' stata questa la denuncia, fatta ai carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo, da un pregiudicato 46enne del luogo, al ritorno da un viaggio di piacere negli Stati Uniti.

Ai militari ha raccontato che lo scorso 30 luglio, mentre si trovava all’interno del parco giochi Universal Studios di Los Angeles, ignoti gli avevano aperto la cerniera dello zaino rubandogli il portafogli e il cellulare. Nel portafogli era contenuta una carta American Express Platinum che, secondo il denunciante, era stata utilizzata nell’immediato dai ladri in vari negozi di lusso della città degli angeli, per una spesa complessiva di circa 10.000 euro.

I carabinieri, acquisita la denuncia, conoscendo il profilo criminale del soggetto, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, hanno verificato, tramite il servizio di sicurezza della società American Express di Roma, i movimenti della carta facendosi inviare anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza attivi nelle boutique statunitensi, dov’erano avvenuti i pagamenti. Le immagini, incrociando ora e data (31 luglio e non 30 luglio come era stato denunciato), inquadravano sistematicamente il 46enne all’uscita dai negozi con delle buste in mano, contenenti la merce appena acquistata.

Un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio ai Carabinieri che hanno denunciato l’uomo all’Autorità giudiziaria poiché ritenuto responsabile di simulazione di reato.