Trecastagni, caccia ad auto pirata: tre feriti durante pellegrinaggio a Sant'Alfio

Trecastagni (Catania) - È caccia in tutta l'area al pirata della strada che ieri mattina all’alba ha travolto tre persone. Per la ricorrenza di Sant'Alfio a Trecastagni i tre devoti dei Santi martiri, S. Alfio, S. Cirino e S. Filadelfo, provenienti dal Comune di San Giovanni la Punta, erano in marcia verso il Santuario, un pellegrinaggio svolto di consuetudine nel canonico mese di maggio, ma che da alcuni viene ripetuto a settembre nelle celebrazioni che ricordano il passaggio dei Fratelli nel loro viaggio verso il martirio. L'incidente è avvenuto, quindi, sulla strada provinciale San Giovanni La Punta-Trecastagni. I tre sono stati investiti da un veicolo che si è allontanato senza prestare soccorso. I fedeli sono stati trasportati all'ospedale e si apprende che, fortunatamente, non versano in gravi condizioni.

Il “viaggio” è un atto di fede, che si tramanda di generazione in generazione con un identico senso di devozione. Ci si mette in cammino alle cinque del mattino per giungere in tempo all'appuntamento con i Santi, per incrociare lo sguardo benedicente dei Martiri. Nella domenica di Sant'Alfio, comunque, per i tre devoti c’è stato un dono: vittime sì, ma vivi. Da anni ribadiamo la pericolosità di questa arteria nella fattispecie dei festeggiamenti di maggio e raccomandiamo agli automobilisti di ridurre la velocità e ai pellegrini di essere prudenti. Dieci anni fa un devoto durante il "viaggio" perse la vita e la figlia rimase gravemente ferita: le due persone furono falciate da un pirata della strada sulla “Monterosso - Trecastagni”, in un altro rettilineo ad alto rischio.