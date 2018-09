Dopo sì della Federazione, ministro pronto a sciogliere Ordine dei Medici di Catania

ROMA - «Prendiamo atto positivamente del parere favorevole che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha emesso questa mattina per il commissariamento dell’Ordine di Catania. Un via libera indispensabile, che arriverà formalmente lunedì e che permetterà al ministero della Salute di avviare tutte le procedure per lo scioglimento». Lo annuncia in una nota il ministro della Salute Giulia Grillo.



«Senza vertici un Ordine non può funzionare», ha dichiarato oggi la Fnomceo in una nota e, come ministro della Salute - afferma Grillo - non posso che essere d’accordo. Gli enti istituzionali hanno il dovere di essere un riferimento civico per i cittadini. Una regola e un principio etico che non vanno mai dimenticati. Catania, la mia città, riavrà presto un Ordine dei medici rinnovato e le polemiche - conclude - saranno finalmente archiviate».