Temporale a Catania lascia aeroporto al buio: due voli dirottati 21/10/2018 - 20:23 di Redazione

Disagi a Fontanarossa a causa della forte pioggia. I sistemi informatici non hanno subito stacchi per la mancanza di energia elettrica in quanto alimentati dai gruppi di continuità

CATANIA - Ritardi in arrivi e partenze e voli dirottati. Sono i disagi causati all’aeroporto di Catania dal violento temporale che si è abbattuto sulla città. Due, al momento, i voli dirottati: il Roma-Catania Alitalia Az 01751 delle 19:15 che è atterrato a Comiso, e il Ryanair da Bologna delle 19.40 che ha fatto rotta per Palermo.

Nell’aerostazione si sono registrati dei distacchi di energia elettrica. «Si sono attivati automaticamente i gruppi elettrogeni - spiega la Sac - mentre l’illuminazione minima ed i sistemi informatici non hanno subito stacchi in quanto alimentati dai gruppi di continuità. Il tempo tecnico di attivazione dei gruppi elettrogeni e di riavvio dell’illuminazione e la situazione è tornata alla normalità».