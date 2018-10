Catania, vigile urbano picchiato in centro storico: dito rotto e un mese di prognosi

Catania - Un ispettore del reparto commerciale della Polizia Municipale è rimasto ferito con una prognosi di 30 giorni e un dito fratturato, nel corso di una colluttazione avvenuta stamani in via Santa Maria del Rosario, nei pressi di piazza Università, con un cittadino in stato di alterazione psichica che disturbava la quiete pubblica sdraiato sulla strada. Ai tentativi dell’agente di polizia e dei colleghi di reparto, di trasportarlo in ospedale con un’ambulanza, l’individuo, con un passato di uso di sostanze stupefacenti e alcool, ha aggredito i vigili urbani con calci e pugni. Sedato e condotto in ospedale l’uomo è stato denunziato a piede libero alla Procura della Repubblica; per l’ispettore I.L. invece le medicazioni del caso e gli incoraggiamenti dei colleghi del reparto guidato da Francesco Caccamo che sono andati a trovarlo nel pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele.

Altri agenti della polizia commerciale inoltre, sempre stamattina, nel corso di un controllo di anti abusivismo e contraffazione in piazza Carlo Alberto hanno sequestrato prodotti contraffatti di note marche di prodotti di abbigliamento e accessori.