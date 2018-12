Un brivido scuote e risveglia Catania: sisma di 4.8, è lunga notte di paura

CATANIA - Violenta scossa di terremoto a Catania e provincia. Un sisma di magnitudo 4.8, con epicentro a 2 km a nord di Viagrande, è stato nitidamente avvertito alle 3.18 dalla popolazione che ha visto pareti tremare e lampadari oscillare (in molti sono letteralmente "saltati" giù dal letto svegliati dal forte tremore, e parecchi hanno lasciato le proprie abitazioni scendendo nelle strade). Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità. Pare che la scossa sia stata avvertita fino a Messina. Una famiglia a Fleri si è ritrovata con le pareti di casa crollate: due persone sono rimaste ferite.

Al momento, quattro persone risultano ferite, tutte per fortuna in maniere lieve: oltre ai due registrati nella casa di Fleri, sempre nella stessa frazione di Zafferana Etnea un 80enne è stato estratto da soccorritori dalle macerie della sua abitazione dove il sisma lo ha sorpreso nel sonno: portato in ospedale con un’ambulanza è stato accettato nel pronto soccorso in codice verde per delle contusioni alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano.

A Pennisi si sono registrati dei crolli nella chiesa del paese, ma senza danni alle persone. Mentre a Zafferana Etnea una casa di riposo per anziani è stata abbandonata dagli "ospiti": la struttura presenta delle lesioni e i pensionati si rifiutano di rientrarvi. All'esterno della chiesa del Sacro Cuore a Santa Venerina, inoltre, ci sono calcinacci: pare sia venuta giù la statua della Madonna posta sopra il campanile. A Viagrandee, Trecastagni e Aci Bonaccorsi, si sta già facendo un giro per una prima ricognizione dei danni. Nell'Acese in molte case sono venute giù suppellettili dalle credenze o altri oggetti appesi alle pareti.

FOTOGALLERY

Molta gente, soprattutto famiglie con bambini piccoli, per la paura si è riversata in strada anche perché alla forte scossa delle 3.19 ne sono seguite altre due di minore entità: alle 3.51 a 6 km da Ragalna di magnitudo 2.5 e alle ore 4 a 2 km da Zafferana Etnea di magnitudo 2.7.



Nelle ultime ore l’Etna ha fatto registrare un’ulteriore impennata dei valori dei tremori dei suoi condotti magmatici interni, segnale della presenza di grande "energia" e di magma in movimento che spinge sulle pareti dell’edificio vulcanico. Dalla mezzanotte sono state almeno sette le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2) registrate sull'Etna, tra cui una di magnitudo 3.3 all'01.09 con epicentro 4 chilometri a nord di Aci Sant'Antonio.

Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato immediatamente a Palazzo Minoriti il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto sul terremoto. Nelle zone interessate dal sisma sono già operative squadre di vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e altre forze dell’ordine, oltre che volontari e personale del 118 e delle protezioni civili comunali.

A seguito dello sciame sismico che sta interessando l’area etnea, il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha convocato alle 5 il Comitato operativo presso la sede del dipartimento a Roma.

ale a quattro il numero dei feriti, tutti in maniere lieve da codice verde, per i danni causati nel Catanese della scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della notte.

Oltre ai due registrati nella casa di Fleri, nella stessa frazione di Zafferana Etnea un 80enne è stato estratto da soccorritori dalle macerie della sua abitazione dove il sisma lo ha sorpreso nel sonno: portato in ospedale con un’ambulanza è stato accettato nel pronto soccorso in codice verde per delle contusioni alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano.

A Pennisi si sono registrati dei crolli nella chiesa del paese, ma senza danni alle persone. Mentre a Zafferana Etnea una casa di riposo per anziani è stata abbandonata dagli 'ospitì: la struttura presenta delle lesioni e i pensionati si rifiutano di rientrarvi.

FOTO DI ORIETTA SCARDINO