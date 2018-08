Regalbuto, coltivava droga in un casolare abbandonato

I Carabinieri di Regalbuto unitamente a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sicilia", hanno tratto in arresto il 22enne Carmelo Tiziano per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane all’interno di un immobile disabitato e in stato di abbandono intento alla cura di alcune piante di marijuana e alla lavorazione di quella già essiccata per la successiva vendita.

Trovato un vero e proprio laboratorio. I carabinieri hanno trovato 200 grammi di marijuana - suddivisa in dosi - due piantine ancora in fare di maturazione, nonché bilancini e vario materiale per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato.