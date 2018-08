Santa Croce, con lo scooter si schiantano contro un camion: morti due ragazzi

Due ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato nella notte lungo la strada che collega Santa Croce Camerina con la frazione balneare di Punta Secca. Le vittime sono Francesco Arrabito e Mirko Sokmani, rispettivamente 19 e 18 anni. I due erano a bordo di uno scooter intorno alle 4,30, quando per cause in corso di accertamento si sono schiantati contro un camion che sporgeva lungo la strada comunale 35, nei pressi di un magazzino agricolo. Il veicolo era carico di plastica per le serre. I due giovani che avevano finito di lavorare stavano tornando a casa. Ci sarebbe anche un testimone che potrebbe dare indicazioni per ricostruire la dinamica: un loro amico infatti che li precedeva era riuscito ad evitare il mezzo pesante. Ma per Francesco e Mirko non c’è stato nulla da fare: secondo i primi soccorritori i due sono morti sul colpo.