Trovato un cadavere in un terreno abbandonato di Acate

Un cadavere di un uomo di carnagione bianca, tra i 40 e i 60 anni, è stato scoperto dai carabinieri della compagnia di Vittoria, su segnalazione al 112, in contrada Piano Stella ad Acate, all’interno di un appezzamento agricolo abbandonato. La morte, stando a quanto riferito dal medico legale intervenuto per l’ispezione cadaverica, risalirebbe a qualche mese fa. La Procura di Ragusa, che sta coordinando le indagini per l’identificazione della vittima, ha disposto l’autopsia.