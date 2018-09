Nuovo allerta meteo per la Sicilia, disagi per le piogge a Palermo

ROMA - L’area di bassa pressione proveniente dal nord Europa che ha portato venti forti e un abbassamento delle temperature su buona parte del nostro paese, interesserà nelle prossime ore le regioni meridionali.

Sulle base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalla serata di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, specialmente sui versanti meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Inoltre, dalla tarda mattinata di domani si prevede il persistere di venti forti nord-orientali, con raffiche di burrasca, su Puglia meridionale e settori ionici di Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione sui settori sud-occidentali della Sicilia e allerta gialla sul versante centrale e nord-orientale della Sicilia e sull'estrema area meridionale della Calabria.

Per la giornata di domani permane l’allerta arancione sui settori sud-occidentali della Sicilia ed è stata valutata allerta gialla sull'area nord-occidentale della Sicilia.

Già questa sera ha cominciato a piovere in maniera abbondante su Palermo e si sono allagate di nuovo alcune strade: i maggiori disagi tra la via Messina Marine e il quartiere di Ciaculli. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla. Disagi anche in via Castelforte e in via Castellana.