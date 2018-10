PALERMO - Una delegazione del comitato «Full Time subito per i lavoratori postali siciliani», dei lavoratori siciliani part time e precari di poste italiane, è stata convocata per il 24 ottobre al ministero dell’Economia e della Finanza, che detiene la proprietà della maggioranza del capitale sociale di Poste Italiane Spa.

Durante l’incontro, è stato anticipato, la delegazione «presenterà un dossier dettagliato sul caso siciliano» e «chiederà al sottosegretario l’impegno concreto per individuare, d’intento con l’azienda, provvedimenti rapidi e interventi risolutivi». A fronte di oltre 800 lavoratori part time e di alcune centinaia di precari, ricordano dal comitato, l’azienda aveva infatti previsto, nell'accordo sottoscritto nel giugno scorso, soltanto 38 conversioni in full time e zero stabilizzazioni su tutto il territorio regionale. «Numeri inaccettabili - ribadiscono dal comitato - per i lavoratori siciliani che hanno deciso di protestare».