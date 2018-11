La Sicilia e l'amaro "volo" dei nostri soldi: carissimi aerei, ma quanto ci costate...

CATANIA - Rientro in aereo sotto le feste, una stangata. A meno di avere già incamerato il biglietto con largo anticipo, i prezzi per volare dalle principali città italiane ed estere verso gli aeroporti siciliani cominciano ad essere quasi proibitivi. Siamo ancora ai primi di novembre e il costo dei voli sotto Natale comincia a schizzare all'insù. Per studenti e lavoratori che rientreranno dalle città in cui studiano o hanno un impiego è meglio acquistare subito o essere disposti a mettere mano al portafogli. Idem per i turisti che vogliono passare le festività natalizie in Sicilia. E poi c'è il supplemento per il bagaglio da stiva in aggiunta al costo del viaggio.... Abbiamo fatto una ricerca delle tariffe aeree delle principali compagnie su Google Flights per avere un’idea. Ed ecco cosa è venuto fuori, ipotizzando un volo diretto di sola andata dalle principali città italiane e straniere, destinazione Catania o Palermo....

I VOLI NAZIONALI. Il 19 dicembre, volare da Roma a Catania può ancora essere conveniente. Ryanair fa segnare i prezzi più bassi, dai 30 ai 51 euro. Ma attenti alla “sorpresa” del costo del bagaglio a mano, che alcune compagnie avevano cominciato a far pagare a parte. Dopo il pronunciamento contrario dell’Antitrust cosa succederà? Con Alitalia si parte da 61 euro per arrivare anche a 122 euro. Vueling oscilla tra gli 88 e i 118. Andare da Roma a Palermo costa invece almeno 50 euro (Vueling), ma Alitalia arriva anche a più del doppio. Volare il 20 dicembre da Roma a Catania è già più caro. Ryanair parte da 73 euro, ma offre già voli a 185 euro; Vueling parte sempre da 88 per arrivare anche 135 euro. Andando verso Natale si sale: venerdì 21 dicembre non si vola a meno di 118 euro, un volo sabato 22 su Palermo non costa meno di 126 euro (Ryan Air) ma Alitalia fa segnare anche tariffe a 276 euro.

Da Milano, naturalmente, i prezzi salgono. Il 19 dicembre con Ryanair si vola su Catania a partire da 91 euro per arrivare sino a 213 euro; Easy Jet parte da 106, con Alitalia il biglietto meno costoso (alle 8 del mattino) è di 164 euro, ma già ci sono voli con tariffe a “soli” 245 euro; Air Italy ha un costo di 158 euro. Giovedì 20 dicembre si sale non di poco. Ryanair da Malpensa costa 150 euro, sola andata naturalmente. Easy Jet 155, alle 7 del mattino, la tariffa minima di Alitalia è 192 euro con il volo delle 8 da Linate. La più conveniente resta Air Italy che “offre” un “economico” biglietto a 138 euro per il volo delle 6:55 da Malpensa. Tolte queste “occasioni” la soglia dei 200 euro è presto avvicinata e spessissimo varcata da tutte le compagnie. Il giorno più caro è sabato 22, quando un volo costa non meno di 213 euro con Alitalia che fa segnare anche 538 euro per il volo delle 9:35 da Linate per Catania. Lo stesso dicasi per volare su Palermo: ci vogliono almeno 218 euro con Air Italy, 220 con Ryanair, 235 con Easy Jet, 327 con Alitalia.

Cambia qualcosa per chi vola in Sicilia da Torino?Sì, ma in peggio. Volare il 19 dicembre fa già segnare un biglietto minimo di 152 euro solo andata su Catania (Blue Air). Alitalia parte da 182 euro, Ryanair addirittura ormai ha biglietti solo da 220 euro. Da Venezia per Catania, il 19 dicembre c’è ancora qualcosa di abbordabile. Easy Jet ha ancora posti a 64 euro, chissà per quanto, con il volo delle 6:15 del mattino. Volotea, altra levataccia, alle 6:45 vende ancora posti a 83 euro, così come Alitalia per il volo più comodo delle 10:10. Tolti questi voli i prezzi cominciano a salire con la compagnia di bandiera che arriva a chiedere quasi 200 euro per la tratta “one way”.

Volare da Firenze a Catania il 19 dicembre fa già segnare un costo minimo di 115 euro (Vueling), mentre Alitalia parte da 121 euro. Per andare a Palermo Alitalia parte da 126 euro. Il 20 dicembre si sale ancora, partendo da 135 euro per Catania, da 178 per Palermo; il top si raggiunge il 22 quando non si trova un biglietto a meno di 220 euro per arrivare sotto il Vulcano, mentre ci vogliono almeno 298 euro per atterrare nel capoluogo regionale.

Insomma, prezzi alle stelle nei giorni “caldi” del traffico aereo verso la Sicilia, dal 19 al 23 dicembre. Meglio posticipare, se si può, e volare proprio la Vigilia, il 24: prezzi più abbordabili, anche se non stracciati.

DALL'ESTERO. Volare da Londra a Catania è conveniente fino al 15 dicembre, si riesce a stare sotto i 100 euro. Dal 16 (domenica) si registrano le prime impennate dei prezzi, che diventano decisamente proibitivi dal 20 dicembre (208 euro il minimo) sino agli 300 euro necessari per il biglietto meno costoso il 22 dicembre, con il volo diretto di Easy Jet per Catania dato addirittura a 553 euro e quello Ryanair per Palermo a 401 euro. Berlino resta più economica. Il 19 dicembre si volta verso la Sicilia anche con 100 euro (Eurowings), ma poi si sale. Il 22 e il 23 sono i giorni più cari. Nel primo caso Easy Jet già vende Catania a 294 euro, a 375 euro Palermo. Insomma, un quadro da salasso. Se poi mettiamo in conto il ritorno, si rischia di spendere davvero tra i 400 e gli 800 euro. Decisamente un po’ troppo.

ALTRI SERVIZI IN UN'INCHIESTA DI DUE PAGINE SUL NOSTRO QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA