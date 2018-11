A Palermo l'Ateneo fa vivere meglio: corso in "Economia della Felicità"

PALERMO - Sarà inaugurato venerdì prossimo, alle 11, nell'Aula Magna Li Donni nel Campus di viale delle Scienze dell’Università di Palermo, il primo corso per crediti formativi in "Economia della Felicità". «Siamo lieti di offrire ai nostri studenti competenze e strumenti innovativi per incrementare le opportunità di successo nel lavoro, nel rispetto della sostenibilità sociale, organizzativa e aziendale - dice Fabio Mazzola, prorettore vicario di UniPa -. E siamo molto soddisfatti che sia il professore Sandro Formica della Florida International University di Miami a insegnare questo corso».

«Come abbiamo potuto notare negli Stati Uniti - sottolinea Formica - i corsi che trattano la scienze della felicità sono i più richiesti nelle università più prestigiose, come Harvard e Yale, perché hanno la potenzialità di migliorare la società in cui viviamo, oltre ad accrescere la performance dei singoli studenti».

Il corso, organizzato su iniziativa congiunta del dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione e del dipartimento Scienze economiche, aziendali e statistiche, offre «un vantaggio competitivo agli studenti del master in Risorse umane, rispondendo alle nuove esigenze di una gestione delle organizzazioni più consapevole e attenta agli aspetti umani».