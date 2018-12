CATANIA - Stop ai mutui, pieni poteri ai sindaci e misure urgenti per una ricostruzione immediata. Questi in sintesi i punti principali affrontati e garantiti dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro degli Interni Matteo Salvini che, in prefettura a Catania in una conferenza congiunta, hanno fatto il punto sull'emergenza terremoto nel Catanese dopo la scossa avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì 25/26 dicembre.

FOTOGALLERY

«Nelle prossime ore il governo varerà il provvedimento che prevede la sospensione mutui per tutte le persone che hanno avuto difficoltà», ha affermato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Di Maio, aggiungendo che «domani alle 19 ci sarà il Consiglio dei ministri che dichiarerà lo stato di emergenza. Il nostro obiettivo è aver pronta prima possibile l’ordinanza di protezione civile per fornire agli enti locali tutti gli strumenti per tornare a normalità». Di Maio ha poi sottolineato che nella manovra ci sono 850 milioni «come primo intervento per il dissesto idrogeologico. E altrettanti fondi per l’adeguamento antisismico degli edifici pubblici, che è un altro elemento molto importante».

«Mi piacerebbe che in questa situazione fossero pienamente responsabili i sindaci con pieni poteri. Ci sono troppi passaggi, processi e dubbi», ha invece sostenuto il ministro Salvini. «Per questo servono pieni poteri ai sindaci, poi se qualcuno sbaglia pagherà pesantemente. Tutti e 400 gli sfollati avranno un tetto». «Ho sentito inoltre il ministro Bussetti e mi ha riferito che ha messo a disposizione 20 milioni per la riapertura dell’anno scolastico, nel caso ci fossero problemi nel territorio colpito dal terremoto».



Il vertice in prefettura è stato presieduto dal prefetto di Catania Claudio Sammartino. «Gli interventi per fare fronte all'emergenza sull'Etna sono stati la testimonianza della vicinanza e dell’attenzione del governo in un momento drammatico per la popolazione», ha dichiarato il prefetto che ha «ringraziato tutto il dispositivo di Protezione civile, i suoi uomini e le sue donne che subito sono stati vicini alla popolazione con abnegazione e professionalità». «C'è stata - ha aggiunto Claudio Sammartino - l'armonia di tutti, con una forza di intervento che ha agito come se fosse un sol corpo».

FOTO DI SANTI ZAPPALA'