L'aeroporto di Catania e l'incubo cenere: scalo chiuso, voli dirottati e passeggeri nel caos

CATANIA - Torna l'incubo cenere per l'aeroporto di Catania, totalmente chiuso dalle 18 di oggi per la continua emissione di polvere vulcanica dall'Etna in attività ormai da prima di Natale. Fino a oggi le chiusure dello scalo erano state a singhiozzo, solo per qualche ora, poi gli spazi aerei venivano riaperti o rimanevano chiusi solo due dei quattro settori in cui viene diviso il cielo di Catania in caso di nubi di cenere. Oggi pomeriggio si è invece deciso di chiudere sino alle 7.45 di domani mattina, quando l'unità di crisi dell'aeroporto etneo tornerà a riunirsi per valutare la situazione.

Per lo scalo, ma anche per la città è una vera e propria iattura. La chiusura dell'aeroporto ha immediati effetti sull'economia, sul turismo, sul trasporti merci, sulla posta, sulla logistica. Ma anche e soprattutto sui passeggeri, che vivono sulla loro pelle i disagi provocati dallo stop ai voli. La crisi ha coinvolto decine e decine di aerei in partenza e in arrivo. Alcuni voli sono stati cancellati, altri sono stati dirottati sugli aeroporti di Comiso e Palermo, con le conseguenze del caso e tanti passeggeri imbufaliti che hanno raggiunto la loro destinazione con lunghissimi ritardi.

Carovane di pullman hanno cominciato a fare la spola fra i tre aeroporti per trasportare passeggeri in arrivo o in partenza. Diversi passeggeri hanno segnalato momenti di caos soprattutto all'aeroporto di Palermo, dove i viaggiatori dirottati hanno dato l'assalto agli autobus che non erano stati approntati in base agli aerei in arrivo. Tra l'altro, secondo alcune testimonianze, la concomitanza questa sera della partita di Champions League della Juve, avrebbe "svuotato" lo scalo palermitano di diversi addetti, tanto che in molti hanno segnalato la scarsa assistenza ricevuta nei trasferimenti in pullman.

La Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, invita i passeggeri a informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili - secondo la Sac - sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it (che questa sera però ha avuto problemi di connettività forse per un sovraccarico di utenti ed è stato per lunghi tratti irraggiungibile) e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto.

Le ceneri vulcaniche sono un pericolo notevole per i moderni jet di linea. Le sottili polveri vengono infatti ingerite dai motori, le cui turbine funzionano a temperature di circa 900 gradi, e ''fuse'' cosi' come avviene riscaldando lo zucchero in un pentolino. Il fenomeno e' conosciuto da una ventina d'anni, dopo incidenti che solo per puro caso non si sono trasformati in catastrofi, ma che comunque sono costati miliardi di danni alle compagnie aeree e tremendi spaventi ai passeggeri. Fino ad oggi, circa una ventina di aerei di linea hanno rischiato la catastrofe volando attraverso nuvole di cenere provocate da eruzioni vulcaniche e che assumendo la forma di nuvole si confondono con quelle vere. Nel 1982 un 747 della Singapore Airlines con 263 passeggeri perse 7 mila metri di quota in 14 minuti prima di riuscire a riaccendere i motori bloccati a causa di ingestione di ceneri provenienti dall'eruzione del vulcano Galunggong, in Indonesia. Un analogo incidente accadde ad un 747 della KLM che aveva sorvolato la zona del vulcano di Mount Redoubt in Alaska durante l'eruzione del 1989. Le riparazioni del Jumbo della compagnia aerea svedese ammontarono a 80 milioni di dollari e compresero la sostituzione di tutti i quattro motori e dei finestrini smerigliati dalla cenere. Nell'eruzione del giugno 1981 del vulcano filippino di Mount Pinatubo, la sola Boeing ha provveduto a cambiare 10 motori a vari aeroplani.



