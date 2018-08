Francesco De Gregori: «L'Italia musicale migliore dell'Italia reale»

«Da uomo di sinistra sono spaesato di fronte a certe uscite razziste, anche perché non siamo abituati a governi di destra. E comunque l’Italia musicale oggi è migliore di quella reale». Così Francesco De Gregori, in Sicilia per tre concerti.

L'INTERVISTA COMPLETA NELL'EDIZIONE IN EDICOLA OPPURE ACQUISTA UNA COPIA DIGITALE QUI