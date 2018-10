Sul palcoscenico del Biondo gli attori nudi e crudi

Uno spettacolo discusso e provocatorio, "Bestie di Scena", probabilmente il più lancinante delle opere firmate da Emma Dante. Prodotto dal Teatro Biondo di Palermo, Piccolo Teatro di Milano, Festival d'Avignon e Compagnia Sud Costa Occidentale, ha registrato un notevole afflusso al botteghino del Piccolo di Milano (sedicimila tagliandi staccati), inducendo il teatro a nuove repliche.

Sul palco quattordici attori nudi e crudi, soggetti allo smarrimento, al maltrattamento, alle miserie del mondo, al sistema della vita e alle conseguenti illusioni e amarezze.

Sessanta minuti stringati, tempi standard per la Dante, in una prima al Teatro Biondo, slittata la scorsa stagione per un'infortunio riguardante uno degli attori del cast. Si replica fino al 21 Ottobre.