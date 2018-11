Manovra: Csc,-6 mld a aziende,rischi Pil

ROMA, 20 NOV - "Imprese non finanziarie, banche e assicurazioni sono contributrici nette della manovra: per il 2019 il totale degli interventi previsti toglierà risorse alle aziende per oltre 6 miliardi di euro". Lo scrive il Centro studi di Confindustria nella Congiuntura flash, sottolineando che "ciò penalizza la competitività e rischia di frenare la crescita, già in evidente rallentamento, rendendo ancor più complesso raggiungere l'ambizioso obiettivo di espansione del Pil nel 2019 indicato dal Governo".