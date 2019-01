Fincantieri: appalto da Regent Seven Sea

TRIESTE, 15 GEN - Fincantieri e il gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. hanno firmato un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera ultra lusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises, con consegna prevista nel 2023. L'accordo ha un valore di circa 474 milioni di euro. Lo annuncia Fincantieri. La nuova unità sarà gemella di "Seven Seas Explorer", del 2016, e "Seven Seas Splendor", in consegna nel 2020. Con circa 54.000 tonnellate di stazza lorda la nave potrà ospitare fino a 750 passeggeri, e sarà la sesta nave di sole suite della flotta Regent. Norwegian Cruise Line Holdings è fra i primi gruppi crocieristici al mondo. Ne fanno parte, oltre a Regent Seven Seas Cruises, i brand Norwegian Cruise Line, per il quale Fincantieri sta sviluppando la nuova classe "Leonardo", 6 unità con consegne tra 2022-27, e Oceania Cruises, per il quale il Gruppo ha annunciato 2 nuove navi da crociera di nuova concezione in consegna nel 2022 e 2025, oltre ad aver costruito "Marina" e "Riviera".