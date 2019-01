Borsa:Europa apre debole, attesa per Bce

MILANO, 24 GEN - Le Borse europee aprono deboli in attesa della riunione della Bce e dell'intervento del presidente Mario Draghi. Si guarda con particolare attenzione agli sviluppi nel Regno Unito sul fronte della Brexit mentre sul fronte commerciale il clima resta incerto con il difficile andamento dei negoziati sui dazi tra Usa e Cina. Sul fronte valutario l'euro si attesta a 1,1354 sul dollaro a Londra. Piatto (-0,05%) l'indice d'area Stoxx 600. Invariate Londra (-0,03%) e Parigi (-0,02%), in lieve flessione Francoforte (-0,23%). In positivo Madrid (+0,23%).