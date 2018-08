Dazi: continuano contatti Ue-Usa dopo incontro Juncker-Trump

BRUXELLES - Continuano i contatti a livello politico tra Ue e Usa per definire meglio gli ambiti di un possibile negoziato sui nodi commerciali identificati durante l'incontro a Washington tra il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il presidente americano Donald Trump. Dopo gli scambi tra il segretario generale dell'esecutivo comunitario Martin Selmayr e il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow, e la missione di ieri a Washington del consigliere di Juncker al commercio Léon Delvaux, secondo quanto si apprende a Bruxelles sono previste altre missioni e contatti nelle settimane a venire per lavorare in modo orizzontale sui temi della dichiarazione congiunta del 24 luglio.

Non si tratta ancora di negoziati né di affrontare nella sostanza i singoli nodi, ma di delineare piuttosto l'area d'azione. Non ci sono scadenze temporali e, per passare ai negoziati veri e propri con gli Usa sulle varie questioni commerciali legate ai dazi, in ogni caso la Commissione Ue ha bisogno di un mandato da parte degli stati membri.