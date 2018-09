Migranti: per il 70% degli italiani azioni Ue insufficienti

BRUXELLES - Il 70% degli italiani considera insufficienti le azioni intraprese dall'Ue in tema di migrazioni. Una percentuale che aumenta per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione (72%) mentre sulla lotta al terrorismo è il 62% a bocciare Bruxelles. I risultati, annunciati oggi, provengono da una ricerca Eurobarometro effettuata da Kantar Public su un campione di 27.601 persone ad aprile 2018 per il Parlamento europeo. Una prima relazione era stata pubblicata a maggio 2018. Ad aprile 2016 gli italiani che consideravano insufficienti le azioni Ue in tema di migranti erano il 75%, il 79% su lotta alla disoccupazione ed il 76% sul terrorismo.