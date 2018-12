Padre di Meghan Markle vuole parlare con la figlia: «Ma cosa sta succedendo»?

NEW YORK - Le notizie che ruotano attorno a Meghan Markle, duchessa di Sussex da quando ha sposato il principe Harry d'Inghilterra, si stanno trasformando in una sorta di telenovela. Della serie ogni giorno ce n'è una. Prima i presunti dissapori con la cognata Kate Middleton (consorte del principe William) con la quale non andrebbe d'accordo tanto da rendersi necessario un trasferimento di domicilio (da Kensington Palace a Frogmore Cottage, nei terreni del Castello di Windsor). Poi la rinuncia di Harry, per il secondo anno consecutivo alla battuta di caccia di Santo Stefano, per non offendere la sensibilità animalista della moglie, ex attrice americana. Adesso rispunta il padre di Meghan, già al centro di uno scandalo alla vigilia delle nozze tanto da essere estromesso dalla partecipazione al matrimonio (pare avesse venduto un'esclusiva fotografica sulle prove del suo abito da "padre della sposa").

Thomas Markle (separato da tempo dalla madre della duchessa) adesso lancia un appello alla figlia perché lo chiami al telefono, spiegando che non parla con lei da maggio, dal suo matrimonio con il principe Harry. «Amo moltissimo mia figlia e lei deve saperlo, mi farebbe molto piacere se mi chiamasse», ha detto Markle in un’intervista da San Diego, in California, la prima da quando la duchessa di Sussex ha annunciato di aspettare un bambino lo scorso ottobre. «Meghan è sempre stata molto educata con tutti - ha aggiunto il padre - non so cosa stia succedendo in questo momento». Quindi, Thomas Markle ha spiegato: «La cosa divertente di mia figlia e del principe Harry è che credono a tutto ciò che leggono sui giornali. Non so cosa sia successo, ma mi piacerebbe parlarne», il suo appello.

Che dire? Alla prossima puntata.