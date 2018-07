Kompatscher, cautela doppio passaporto

BOLZANO, 20 LUG - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher rinnova il suo appello ad affrontare "con cautela" la questione del doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi. "Il tema va affrontato con spirito europeo, come espressione del nostro legame con l'Austria", dice il presidente alla Tiroler Tageszeitung. "Sembra - dice - che sia stato trovato un approccio attuabile". Secondo Kompatscher, i contatti tra Vienna e Roma sono "dimostrazione dello spirito europeo", ma vede comunque il pericolo di "strumentalizzazioni da parte di chi crede che il doppio passaporto possa essere il primo passo verso qualcos'altro. Questo però non sarebbe nell'interesse dell'Alto Adige e dell'Austria". Per Kompatscher, "l'autonomia è un modello di successo". "La questione va affrontata con cautela trilateralmente e vanno evitate tensioni con il gruppo linguistico italiano. Le campagne elettorali perciò si prestano poco a questa tematiche", sottolinea il presidente in riferimento alle elezioni provinciali in autunno.