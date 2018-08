West Nile: primo caso in Alto Adige

BOLZANO, 17 AGO - Era in vacanza in Val Badia, quando - alcuni giorni fa - sono apparsi i primi disturbi: febbre, mal di testa, nausea. Qualcosa di molto simile, nella fase iniziale, ad una banale influenza. Poi però il quadro si è aggravato rapidamente con la manifestazione di problemi a livello neurologico e il turista veronese di 64 anni è stato trasferito all'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove è stato immediatamente ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione, come riporta il quotidiano Alto Adige. Dai test di laboratorio, il responso ha confermato quelli che erano stati i primi sospetti: il paziente è stato infettato dal virus West Nile, trasmesso da una zanzara. Dopo essere stato sottoposto ad una serie di terapie, ieri il trasferimento all'ospedale di Verona: i medici, data l'estrema delicatezza del quadro clinico, si sono riservati la prognosi. Si tratta del primo caso in Alto Adige, "ma il paziente - affermano fonti dell'ospedale - non è stato infettato qui, bensì in Veneto".