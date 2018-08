Uccisa in hotel: marito resta in carcere

BOLZANO, 17 AGO - Diciannove colpi di arma da taglio, due dei quali hanno raggiunto il cuore: così è morta Rita Pissarotti, la 60enne di Parma, trovata senza vita lo scorso 14 agosto nella camera d'albergo, a Santa Cristina in Val Gardena, in cui stava trascorrendo le vacanze con il marito Paolo Zoni, 64 anni, ora indagato per omicidio volontario. Al carcere di Bolzano si è tenuta l'udienza di convalida: Zoni si è avvalso della facoltà di non rispondere. I giudice per le indagini preliminari ha confermato il fermo per il 64enne di Parma e ha disposto l'ulteriore detenzione nella casa circondariale di Bolzano. Sulla base degli atti vi sono fondati dubbi sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato. La procura della Repubblica di Bolzano, come si legge in una nota, acquisirà la cartella clinica sia dell'indagato sia della vittima. Non appena la documentazione sarà a disposizione, verrà presentata al giudice un'istanza di incidente probatorio per chiarire se l'indagato è in grado di partecipare al processo.