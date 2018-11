Intervengono per furto, feriti 2 agenti

FIRENZE, 15 NOV - Almeno due poliziotti sono rimasti feriti nel corso di un intervento per un furto in abitazione effettuato intorno alle 13 in un condominio di via Raffaello Sernesi, nella zona dell'Isolotto a Firenze. Un uomo, 38 anni, straniero, è stato fermato. Secondo quanto comunicato dalla questura gli agenti, che hanno riportato contusioni e traumi da diagnosticare, sono stati portati in ospedale in ambulanza. Gli agenti della squadra volante avrebbero sorpreso nelle scale del condominio l'uomo e un complice, che tentavano di forzare la porta di un'abitazione. Uno dei malviventi avrebbe reagito colpendo un poliziotto con un violento calcio al volto, facendolo cadere per le scale. I due sarebbero poi riusciti a fuggire. Ne è nato un inseguimento, nel corso del quale uno dei poliziotti sarebbe rimasto schiacciato tra la vettura condotta da uno dei fuggitivi e un'altra auto. Entrambi gli agenti avrebbero riportato forti contusioni in varie parti del corpo, uno anche la frattura di un dito.