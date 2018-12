Papa: bimbi strillano, sembro un dottore

CITTA' DEL VATICANO, 11 DIC - I bambini avvicinati dai genitori al Papa, alle udienze o in altre occasioni, qualche volta piangono e strillano. "Alcuni bambini mi vedono e strillano, cominciano a piangere, perché, vedendolo vestito di bianco, pensano al dottore e all'infermiere, che gli ha fatto le punture per i vaccini e pensano: 'No, un'altra no!'. Anche noi siamo un po' così ma il Signore dice: 'Consolate, consolate il mio popolo'". Lo ha raccontato il Papa questa mattina nell'omelia della messa a Santa Marta.