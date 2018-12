Discoteca, sei feriti Ancona migliorano

ANCONA, 14 DIC - Dei 6 pazienti feriti nella calca della discoteca di Corinaldo ricoverati presso gli Ospedali Riuniti di Ancona, due sono ancora in terapia intensiva, svegli e in respiro spontaneo, in procinto di essere trasferiti presso reparti per acuti, in prognosi riservata. Altri due pazienti, rende noto il bollettino, sono ricoverati in medicina d'urgenza in condizioni stabili, ma in prognosi riservata. Ci sono poi due pazienti presso la clinica neurologica, che dovrebbero essere dimessi nelle prossime ore.