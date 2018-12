TripAdvisor, Colosseo più prenotato

ROMA, 18 DIC - Buone notizie per l'Italia dalla classifica delle "esperienze" su TripAdvisor: il Colosseo è l'attrazione più popolare al mondo nel 2018 in base alle prenotazioni ricevute sul sito. Se si considera anche il secondo gradino del podio mondiale occupato dai Musei Vaticani (che tecnicamente si trovano nella Città del Vaticano) e il decimo con il Canal Grande di Venezia, l'Italia occupa ben 3 attrazioni tra le 10 più prenotate al mondo, primato che condivide solo con la Francia (che è presente con Museo del Louvre 4/o, Torre Eiffel 5/o e Reggia di Versailles 9/o). Le attrazioni italiane dimostrano quindi di essere tra le preferite dei viaggiatori globali quest'anno, superando icone internazionali come la Statua della Libertà (3/a), la Sagrada Familia (6/a), il Golden Gate (7/o) e Stonehenge (8/o).