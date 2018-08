Giardini Naxos, "Gli incivili possono stare in spiaggia. Il nostro cane no"

Giardini Naxos (Messina) - Siamo in vacanza ai Giardini Naxos e a noi è vietato portare il nostro Shiba in spiaggia, ma non è stato vietato agli incivili, nonostante ci fosse il cartello, rendere un porcile la spiaggia la notte di ferragosto. Il giorno 14/08 ci rechiamo in autobus a Taormina, ma al ritorno un solerte e arrogante controllore ci ha vietato l'accesso su tutti gli autobus della linea interbus. Spero vi facciate carico di questo messaggio, affinché i nostri amici pelosi ricevano maggiore rispetto dopo, anche, tutte le campagne propagandistiche contro gli abbandoni degli animali. Cordiali saluti Gennaro Di Falco.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870