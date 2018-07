Da Sting a Rtl stanziale in discoteca estate di notti magiche a Taormina

TAORMINA - Mancano poche ore e il mese più “movimentato” dell’anno entrerà nel vivo. A Taormina e dintorni sono tanti gli appuntamenti per gli amanti dell’intrattenimento e della movida. Per trascorrere una serata “glamour” nella Perla dello Jonio, arrivano davvero da tutte le parti. Il mese di agosto inizierà con il botto, visto che proprio domani, al Teatro Antico, è in programma l’atteso concerto di Sting, sold out già da mesi. Subito dopo, gli amanti della vita notturna gireranno per i locali e le discoteche più “in” del comprensorio.

A recitare la parte del leone, anche quest’anno, sarà il Caparena (diretto da Roberto Cardone). Dalla meravigliosa struttura ricettiva di Taormina mare, ogni sera, dalle 21 a mezzanotte, Laura Ghislandi e Gigio D’Ambrosio conducono “Suite 102.5”, in diretta su Rtl 102.5. I due speaker radiofonici sono molto amati (e soprattutto seguiti) dal grande pubblico. A seguire, sempre dalla “Perla dello Jonio”, va in onda “Nessun dorma”, con Andrea De Sabato e l’attrice comica Barbara Foria. Sempre ogni sera e in particolare il venerdì e il sabato, il “Caparena” apre le porte agli amanti della discoteca. In consolle, ci sarà il dj Gianni Matteucci, del “Sautufau team”, che fino alle prime ore del mattino, insieme ad Andrea De Sabato, farà ballare migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo.

Il “Morgana lounge bar” di Guido Spinello e Christian Sciglio e “La Giara” diretta da Giovanni Cisca rimangono due punti di riferimento importanti per chi vuole trascorrere qualche ora in allegria e davanti a un buon drink.

A Giardini Naxos, il sabato sera danzante è targato “La Cambusa beach luxury”, grazie agli organizzatori Salvo Peci, Giusy Giacone, Giuseppe Cannizzo e Antonio Famoso. Un quartetto, questo, che è già al lavoro per il 14 agosto al “Baiamuri”, l’esclusiva location di Portopalo scelta da Fedez per i festeggiamenti del suo prossimo matrimonio in Sicilia.