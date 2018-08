Milazzo, la compagna muore in ospedale e lui si suicida al cimitero

MILAZZO (MESSINA) - Un uomo di sessant'anni è stato trovato senza vita, questa mattina in una cappella nel cimitero mamertino. L’uomo, a quanto pare si sarebbe suicidato con un colpo di pistola alla tempia (è stato trovato con l'arma ancora in mano). Alla base del tragico gesto ci sarebbe il dolore per la morte della compagna, deceduta in ospedale a Messina. Indaga la polizia.