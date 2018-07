Gerusalemme: cade pietra da Muro Pianto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 LUG - Una grande pietra si e' staccata la scorsa notte dal Muro del Pianto e si e' schiantata a terra senza provocare vittime. L'episodio e' avvenuto poche ore dopo il termine del digiuno penitenziale del nono giorno del mese ebraico di Av che ricorda le distruzioni del primo e del secondo tempio di Gerusalemme. Ieri, per molte ore, la spianata antistante il Muro era stata affollata da migliaia di fedeli. La caduta di pietre dal Muro del Pianto e' ritenuta molto rara e l'ultimo episodio registrato risale a decine di anni fa. Rilevando che l'evento e' avvenuto poco dopo il termine del digiuno penitenziale, il rabbino del Muro del Pianto Shmuel Rabinovic ha osservato che esso ''dischiude perplessita' e domande di fronte alle quali l'anima umana e' troppo piccola per potersi misurare con loro. Di certo - ha aggiunto - e' necessario che compiamo un esame di coscienza. Ringraziamo intanto il Cielo - ha concluso - che non sia accaduto un disastro''.