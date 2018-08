Usa espellono ex guardiano nazista

BERLINO, 21 AGO - Gli Usa hanno espulso e rimandato in Germania l'ex guardiano di un campo di concentramento nazista, Jakiv Palij, che oggi ha 95 anni. Lo scrive la Bild on line. L'uomo è partito a bordo di un aereo decollato alle 22.13 di ieri dall'aeroporto di Taterboro, nel New Jersey, ed è atterrato a Duesseldorf stamattina. Secondo la Faz on line, sarebbe stato trasportato in ambulanza in un una casa di cura per anziani, a Warendorf, nella zona di Muenster.