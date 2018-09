Dazi: Cina, 'contromisure' a mossa Usa

PECHINO, 18 SET - La Cina prenderà "contromisure" dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di varare nuovi dazi per 200 miliardi di dollari sull'import di circa 5.000 di prodotti "made in China" con aliquota al 10% dal 24 settembre, destinata a salire al 25% dall'1 gennaio 2019: in una breve nota, prima risposta ufficiale di Pechino sulla mossa, il ministero del Commercio ha espresso "profondo rammarico", assicurando una reazione "a tutela dei legittimi diritti e interessi e dell'ordine del libero commercio globale".